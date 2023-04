Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Container im Wert von 60.000 Euro in Bettenhausen gestohlen: Polizei fahndet nach Lkw Mercedes Actros und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am Dienstag, dem 18. April, kam es in Kassel-Bettenhausen zum Diebstahl von zwei mit Buntmetall gefüllten Containern von einem Firmengelände. Wie die bisherigen Ermittlungen der mit dem Fall betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei ergaben, fuhren die bislang unbekannten Täter mit einem Lkw Mercedes mit grüner Fahrerkabine zum Tatort an der Ochshäuser Straße und transportierten die Container im Gesamtwert von 60.000 Euro damit ab. Da die Diebe trotz der bis dato geführten Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnten, erhoffen sich die Beamten nun durch eine Veröffentlichung Hinweise von Zeugen zu erhalten.

Nach Auswertung der Bilder aus einer Überwachungskamera waren die Täter an dem Dienstag in der Zeit zwischen 18:59 Uhr und 19:15 Uhr zweimal mit dem Lkw durch ein Zufahrtstor an der Ochshäuser Straße, nahe der Forstfeldstraße, auf das Firmengelände gefahren und transportierten jeweils einen Container ab. Es handelte sich um zwei türkisgrüne Metallcontainer, die jeweils mit mehreren Tonnen Buntmetall beladen waren. Aufgrund des kurzen zeitlichen Abstands beider Abtransporte ist davon auszugehen, dass von den Tätern im Nahbereich ein Anhänger abgestellt worden war, auf dem der erste Container abgeladen wurde. Als Tatfahrzeug nutzten die Diebe nach bisherigem Ermittlungsstand einen Lkw Mercedes Actros MP3 mit grüner Fahrerkabine und einem Hinweisschild "A" (Abfalltransport) am Kühlergrill.

Die Ermittler bitten Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie auf den Lkw geben können, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

