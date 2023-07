POL-PDPS: Annähernd 50 Hinweise nach erneuter Ausstrahlung der Fahndung nach tödlichem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vom 01.07.2018 auf der Autobahn 8 bei Zweibrücken in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst"

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, gegen 13:10 Uhr, betrat ein junger Mann ein Geschäft in der Schloßstraße und gab bei den Angestellten an, Arbeiten als Fensterreiniger durchführen zu wollen. Er hatte ein Klemmbrett in der Hand und lehnte sich bei dem Gespräch etwas über den Tresen. Hierbei verdeckte er ein danebenliegendes Handy, Samsung S22 Note, im Wert von circa 900 Euro mit dem Klemmbrett, um dieses unbemerkt an ...

