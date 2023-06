Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken mit dem Auto unterwegs - Mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (15.06.2023) eine 33 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, betrunken mit dem Auto gefahren zu sein. Die 33-Jährige überholte mit ihrem weißen BMW 220i gegen 23.50 Uhr in der Inselstraße ein ziviles Polizeifahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Ulmer Straße entlang Richtung Stuttgart-Ost. Sie fuhr weiter in die Hackstraße und missachtete eine rote Ampel, bevor die Beamten sie in der Schwarenbergstraße anhielten und kontrollierten. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Fahrerin mutmaßlich alkoholisiert war. Nachdem sie eine Blutprobe abgegeben hatte, setzten die Beamten sie wieder auf freien Fuß. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

