Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (14.06.2023) ein Pedelec in der Heinrich-Baumann-Straße gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 08.00 Uhr und 18.30 Uhr das mit einem Faltschloss an einem Zaun gesicherte schwarze Pedelec der Marke Orbea im Wert von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell