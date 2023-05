Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche lösen Feuerwehreinsatz aus/ Mit Wodka auf dem E-Scooter

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte zündeten Samstag, 22.15 Uhr, an der Volmestraße Unrat an. Aus einer Tiefgarage neben der Spielhalle drang Rauch. Zeugen informierten Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an der nun verrußten Hauswand. Eine Anwohnerin schilderte, kurz zuvor drei Jugendliche gesehen zu haben, die weggerannt seien und von denen einer einen weißen Kapuzenpullover getragen habe. Weitere Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Gerade, als eine Polizeistreife am Montag um 18 Uhr losfahren wollte, um auf Streife zu gehen, kam ein E-Soccer-Fahrer mit einer Flasche Wodka an der Polizeiwache vorbei. Die Beamten fuhren hinterher und transportierten den 17-Jährigen zurück zur Wache. Er zeigte deutliche Zeichen von Alkohol- und Drogengenuss. Ein Arzt nahm ihm Blutproben ab. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell