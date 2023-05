Halver (ots) - Ein 30-jähriger Werdohler war heute Nacht, gegen 1 Uhr, in einem Chevrolet Spark auf der L284 in Richtung Halver unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve, etwa auf Höhe der Einmündung "Auf der Brake", kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Auto rutschte in den Graben und prallte mit der rechten Seite gegen einen Baum. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte ...

