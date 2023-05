POL-MK: Autofahrer tödlich verunglückt

Menden (ots) - Am Donnerstag wurde hinter der Stadtbücherei am Marktplatz ein Mofa gestohlen. Der Fahrer hatte es gegen 14 Uhr mit eingerastetem Lenkradschloss an einem Fahrradständer abgestellt. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, war der Roller weg. Der Inhaber suchte die Umgebung ab und fand sein Fahrzeug in der Straße "An der Stadtmauer" am Boden liegend wieder. ...

