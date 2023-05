Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mofa gestohlen/ Schrottsammler stehlen Gulli-Auffangbehälter

Menden (ots)

Am Donnerstag wurde hinter der Stadtbücherei am Marktplatz ein Mofa gestohlen. Der Fahrer hatte es gegen 14 Uhr mit eingerastetem Lenkradschloss an einem Fahrradständer abgestellt. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, war der Roller weg. Der Inhaber suchte die Umgebung ab und fand sein Fahrzeug in der Straße "An der Stadtmauer" am Boden liegend wieder. Es wies erhebliche Beschädigungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Die Polizei stoppte am Donnerstag gegen 12 Uhr einen Schrottsammler. Aufmerksame Zeugen hatten zwei Männer mit einem Transporter beobachtet, die sich an Gullideckeln zu schaffen machten, und die Polizei informiert. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug im Eisborner Weg. Auf ihrer Ladefläche lagen unter anderem zwei Auffangbehälter von Gullideckeln. Deshalb bekamen die Männer (25 und 37) aus Hagen eine Anzeige wegen Diebstahls. Außerdem wurden diverse Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben, u.a. wegen Verstößen gegen Gewerbeordnung, fehlender Ladesicherung und Sicherheitseinrichtungen. Die Männer mussten den Schrott zum Bringhof bringen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell