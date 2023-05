POL-MK: Exhibitionist im Ortlohnpark

Halver (ots) - Am späten Mittwochnachmittag oder in der folgenden Nacht wurden die Kantine und ein Aufenthaltsraum der Regenbogenschule in der Straße "Am Nocken" verwüstet. Es gab vor allem Sachbeschädigungen: Kinderbilder wurden von der Wand gerissen, Putz beschädigt und eine Couch aufgeschlitzt. Es fehlen diverse CD und ein Schlüssel. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

