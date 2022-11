Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221115.2 Kiel: Mehrere Fahrräder in Trappenkamp nach Diebstahl in Kiel sichergestellt

Kiel (ots)

Sonntagabend stellten Beamte der Polizeistation Trappenkamp mehrere Fahrräder sicher, bei denen der Verdacht besteht, dass sie am vergangenen Wochenende in Kiel entwendet wurden. Ein Geschädigter hatte sich zuvor beim 1. Polizeirevier in Kiel gemeldet und sein Pedelec als gestohlen gemeldet. Das Fahrrad war mit einem Diebstahltracker ausgestattet und so von dem Eigentümer in Trappenkamp geortet worden. Gegen einen in einer Lagerhalle in Trappenkamp angetroffenen 54-Jährigen besteht der Verdacht, dass er die 14 aufgefunden Räder entwendet hat. Er bestreitet die Tat.

Gegen 15:20 Uhr erschien am vergangenen Sonntag ein Geschädigter auf dem 1. Polizeirevier in Kiel und schilderte den Beamten, dass sein hochwertiges Pedelec am Sonntag entwendet worden sei. Mittels des werkseitig verbauten GPS-Trackers habe er nun festgestellt, dass sich das Rad in Trappenkamp befinden würde.

Nach den Schilderungen des Geschädigten nahmen die Kieler Beamten Kontakt zur Polizeistation in Trappenkamp auf. Von dort begab sich eine Streifenwagenbesatzung zu dem von dem Geschädigten benannten Ort, einer Lagerhalle im Gewerbegebiet. Vor Ort stellten sie neben dem Pedelec des Geschädigten 13 weitere Fahrräder fest, bei denen der Verdacht besteht, dass sie in Kiel entwendet wurden.

Der 54-jährige Mieter der Lagerhalle erklärte gegenüber der eingesetzten Streifenwagenbesatzung, dass er die Räder am frühen Nachmittag von zwei Männern gekauft habe, die diese mit einem weißen Kleinbus angeliefert hätten. Einen Diebstahl bestritt er.

Neben den Fahrrädern fanden die Beamten in der Halle auch ein Gerät, mit dem in Fahrrädern verbaute GPS-Tracker gefunden werden können und mehrere aufgebrochene Fahrradschlösser. Sämtliche aufgefundene Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Ermittlungsgruppe Speiche hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Eigentümer der aufgefundenen Fahrräder zu ermitteln. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten sechs Eigentümer ausfindig gemacht werden, da für die Fahrräder bereits Diebstahlsanzeigen vorlagen. Die Räder waren am vergangenen Wochenende in den Stadteilen Wik, Ravensberg, Brunswik und Schreventeich entwendet worden.

Die Ermittler stellen in der letzten Zeit regelmäßig fest, dass in den Sozialen Medien Hinweise auf abgestellte Fahrräder auf Freiflächen oder Grundstücken veröffentlicht werden. Dabei könne es sich laut der Ermittler um Fahrräder handeln, die von Tätern zum Abtransport bereitgestellt wurden. Die bitten darum, bei solchen Feststellungen umgehend die Polizei zu informieren.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge am vergangenen Wochenende auf dem Westufer beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0431-160 1210 in Verbindung zu setzen.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell