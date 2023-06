POL-S: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Stuttgart-West (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Elektro-Rollers ist in der Nacht zum Mittwoch (14.06.2023) nach einem Unfall mit einem Piaggio-Roller eines 42 Jahre alten Mannes in der Schwabstraße weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 42-Jährige war gegen 00.30 Uhr in der Schwabstraße vom Rosenbergplatz in Richtung Forststraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt war an der ...

mehr