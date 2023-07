Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Rathaus der Verbandsgemeinde

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, zwischen 20:30 und 23:00 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster in das Rathausgebäude in der Hauptstraße ein. Schränke und Rollcontainer im 1. und 2. Obergeschoß wurden durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe aus mehreren Kaffeekassen. Ein kleiner Tresor wurde aufgehebelt in der Gemarkung Hermersberg bereits wieder aufgefunden. Außerdem hatten die Täter einen Opel Astra Kombi der Verbandsgemeinde mit dem Originalschlüssel entwendet. Der Opel wurde von den Tätern in Hermersberg in der Stockwiesenstraße zurückgelassen. Offensichtlich fand dort zwischen 23:00 und 23:30 Uhr ein Fahrzeugwechsel statt. Möglicherweise gibt es Zeugen, denen Personen und/oder Fahrzeuge an diesem Abend in und um Hermersberg aufgefallen sind.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

