Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bedrohung

Unkel (ots)

Am Montagnachmittag trafen sich zufällig zwei Verwandte auf einem Parkplatz in der Straße Am Graben. So wie der 43-jährige Anzeige angab, wurde er, nach einem verbalen Streit, von dem 37-jährigen Bekannten massiv bedroht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

