Birken-Honigsessen (ots) - In Birken-Honigsessen kam es in der Nacht zu Samstag, dem 20.05.2023 im Nikolaus-Groß-Weg bzw. im Zeitraum vom 17.05. bis 21.05.2023 in der Straße Stöcker-Damm zu jeweils einem vollendeten Wohnungseinbruch. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Sie gelangten in die Einfamilienhäuser, in dem sie rückwärtig gelegene Fenster aufbrachen. Die Räumlichkeiten ...

