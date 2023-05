Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 22.05.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Verkehrskontrollen in der Frankfurter Straße in Altenkirchen durch. Es konnten drei Fahrzeugführer festgestellt werden, die verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzen. Außerdem verstieß ein Verkehrsteilnehmer gegen die Gurtpflicht. Es wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

