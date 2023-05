Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Etzbach (ots)

Am Montag, 22.05.2023, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 62 im Bereich Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw die B 62, aus Richtung Roth OT Oettershagen kommend, in Fahrtrichtung Etzbach OT Heckenhof. In dem, für diese Fahrtrichtung zweispurigen Streckenabschnitt überholte er einen, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden, weißen Kleintransporter. Während des Überholmanövers soll der bislang unbekannte Fahrer des Kleintransporters nach links gefahren und mit dem überholenden Pkw seitlich kollidiert sein. Anschließend setzte er seine Fahrt weiter fort. Der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,- Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter Ford Transit mit dem Kennzeichenfragment SU MH gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Unfallhergang.

