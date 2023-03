BPOL NRW: Mit Drogen und Waffe im Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt 42-Jährigen

Dortmund (ots) - Gestern Abend (23. März) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen jungen Mann fest. Die Staatsanwaltschaft in Regensburg suchte bereits nach ihm. Gegen 18:30 Uhr wurde ein 32-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig. Er gab an, dass er kurz zuvor bestohlen worden sei. Jemand habe sein Handy ...

