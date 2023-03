Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31 - jährigen Reisenden auf der Bundesstraße B 9 in Kranenburg

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 23. März 2023 um 16:00 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen Mann in einem PKW mit Klever Zulassung auf der Bundesautobahn B9 in Kranenburg. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Polen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz bestand. Demnach wurde der Reisende im Jahr 2020 zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er vor Ort durch die Bundespolizei verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den 31 - jährigen Gesuchten zur Verbüßung seiner 40 - tägigen Ersatzfreiheitsstrafe der Justizvollzugsanstalt Kleve.

