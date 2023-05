POL-PDNR: 43-Jährige führte einen PKW ohne Fahrerlaubnis

St.-Katharinen (ots) - Am Freitagabend geriet in der Schützenstraße im Ortsteil Steinshardt eine Thuja-Hecke in Brand. Ein 56-jähriger Bewohner wollte seine Hofeinfahrt mittels Gasabflammgerät säubern. Hierbei geriet die Thuja-Hecke des Vermieters und eines angrenzenden Nachbarn in Brand. Insgesamt wurden ca. 20 Meter Hecke beschädigt. Die Feuerwehr St.-Katharinen war im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

