Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: zwei vollendete Wohnungseinbrüche

Birken-Honigsessen (ots)

In Birken-Honigsessen kam es in der Nacht zu Samstag, dem 20.05.2023 im Nikolaus-Groß-Weg bzw. im Zeitraum vom 17.05. bis 21.05.2023 in der Straße Stöcker-Damm zu jeweils einem vollendeten Wohnungseinbruch. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Sie gelangten in die Einfamilienhäuser, in dem sie rückwärtig gelegene Fenster aufbrachen. Die Räumlichkeiten wurden gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und diverse Dokumente mit einem fünfstelligen Schadenswert.

Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell