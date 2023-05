POL-PDNR: Streifenwagen gefährdet

Linz am Rhein (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen wurde ein geparkter Ford Fiesta auf dem Parkplatz an der Burg von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizeiinspektion in Linz bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

