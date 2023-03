Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brennende Kleidercontainer im Erfurter Süden

Erfurt (ots)

Gestern Morgen brannten im Erfurter Süden zwei Kleidercontainer. Ein unbekannter Täter entzündete gegen 04:45 Uhr einen Container im Hagebuttenweg. Ob hierbei ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Circa 45 Minuten später wurde ein weiterer Container in der Straße Am Drosselberg entzündet. Dieser brannte komplett aus. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr kam in beiden Fällen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell