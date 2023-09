Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 5. September 2023, 19:55 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Straße In den Ottenkämpen. Er steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5596566

Nach bisherigen Ermittlungen könnte der Autofahrer in diesem Zusammenhang zuvor, während er von einem Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf die Vördener Straße fuhr, einen Mann mit Kinderwagen auf dem Gehweg gefährdet haben. Zeugen zu diesem Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizeistation Damme, Tel.: 05491-999360 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 6. September 2023, um 15.10 Uhr parkte die eine Frau ihren VW Passat auf dem Parkplatz Am Freibad. Als sie um 18.10 Uhr ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung fest. Durch eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug wurde ihr Pkw an der Heckklappe beschädigt, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

