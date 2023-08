Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuser in Hagenwerder und Kodersdorf festgenommen

Landkreis Görlitz (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (23. August 2023), wurde eine Streife der Bundespolizei auf einen weißen Transporter mit deutschen Kennzeichen aufmerksam. Das Fahrzeug fuhr auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Dresden. Zur Kontrolle wurde der MAN Kleintransporter an der Anschlussstelle Kodersdorf von der Autobahn abgleitet. Der Fahrer wies sich mit seinem niederländischen Reisepass aus. Sein Beifahrer war nicht im Besitz von Reisedokumenten. Er gab an, Syrer zu sein. Nach dem Öffnen der Türen zum Laderaum, stellten die Beamten weitere 21 Personen fest. Diese befanden sich teilweise sitzend und stehend im Fahrzeug. Nur der 21-Jährige Fahrer und sein Beifahrer waren während der Fahrt angeschnallt gewesen. Der Niederländer wurde vorläufig festgenommen. Bei den Geschleusten handelt es sich um 22 Syrer.

Bereits am Dienstagmorgen (22. August 2023) konnten Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei einen 45-jährigen ukrainischen Schleuser festnehmen. Nach einem Bürgerhinweis stellte die Streife auf der Brücke in Hagenwerder eine sechsköpfige Personengruppe fest. Die Personen liefen aus Polen kommend in Richtung Deutschland. Nach Erkennen der Polizeikräfte versuchte einer von ihnen zu flüchten. Weit kam der Mann nicht, denn zwei Kollegen waren schneller und hinderten ihn an seiner Flucht. Bei dem Flüchtenden handelt es sich um den Schleuser der Gruppe. Der 45-jährige Ukrainer fuhr mit seinem Toyota die Fünf bis an die Grenze. Von da aus liefen sie über die Grenzbrücke in Hagenwerder nach Deutschland. Bei den Geschleusten handelt es sich um vier äthiopische und einen eritreischen Staatsangehörigen. Gegen den 45-jährigen ukrainischen sowie den 21-jährigen niederländischen Schleuser wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Im Laufe des Tages werden die zwei Schleuser dem Haftrichter vorgeführt.

Neben den zwei Schleusungen nahm die Bundespolizei am gestrigen Tag noch weitere 78 Migranten in Gewahrsam. Nach Bürgerhinweisen wurden in Mücka 32 syrische Staatsangehörige festgestellt. Darunter waren zwei Frauen und acht Kinder. Weiterhin wurden 15 syrische Staatsangehörige, zehn Afghanen, fünf Pakistaner, sieben Inder, drei Somalier, drei Männer und zwei Frauen aus Nepal sowie ein Eritrea in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell