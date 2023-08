Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuserin sitzt in Untersuchungshaft

Görlitz (ots)

Die Schleuserin, die am Montag, den 21. August 2023, in ihrem Citroen Jumper 27 Syrer nach Deutschland einschleuste, sitzt in Untersuchungshaft. Gestern Nachmittag ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz gegen die 41-jährige Ukrainerin Untersuchungshaft an. Eine Streife der Landespolizei kontrollierte am Montag in der Robert-Bosch-Straße in Görlitz das Fahrzeug der 41-Jährigen. Auf der Ladefläche des Kleintransporters befanden 27 Personen. Die Ukrainerin wurde vor Ort wegen des Verdachts des Einschleusens festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Bundespolizei übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell