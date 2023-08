Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 66 Migranten festgestellt - ein Schleuser flüchtig

Landkreis Görlitz (ots)

Am gestrigen Tag, Mittwoch den 16. August 2023, stellte die Bundespolizei insgesamt 66 Migranten fest. In den Morgenstunden wurden in Deschka zwei Frauen und elf Männer aus dem Iran und in Hagenwerder drei Männer aus Somalia, ein Mann aus Guinea sowie drei Iraner in Gewahrsam genommen. Gegen 10.20 Uhr sind polnische Polizisten auf ein mutmaßliches Schleuserfahrzeug aufmerksam geworden. Als sie den polnischen Kleintransporter noch auf polnischen Hoheitsgebiet anhalten wollten, gab dessen Fahrer Gas und fuhr weiter nach Deutschland. Nach Überqueren der Bundesgrenze unterstützen Einsatzkräfte der Bundespolizei die bereits verfolgenden polnischen Zivilkräfte. Kurz vor dem Tunnel Königshainer Berge gelang es, das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Auf der Ladefläche des Renault Masters befanden sich 18 Migranten. Hierbei handelte es ich um 13 Männer aus Syrien und eine fünfköpfige Familie aus dem Irak. Eine sofortige Nachsuche nach dem mutmaßlichen Schleuser blieb erfolglos. Eine weitere größere Personengruppe wurde gegen 15.30 Uhr in Reichenbach O.L. am Bahnhof sowie in der Ortslage Borda festgestellt. Hierbei handelte sich um 15 Syrer und drei Iraker. In den Abendstunden wurden am Bahnhof Görlitz zwei Syrer und an der Stadtbrücke Görlitz weitere acht Syrer festgestellt.

