Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 08.01.2023

PI Leer / Emden (ots)

++ Körperverletzung und vollendete räuberische Erpressung ++ Sachbeschädigungen ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Trunkenheitsfahrt ++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Körperverletzung und vollendete räuberische Erpressung

Emden - Am Samstag wurde die Polizei um kurz nach 10:30 Uhr in die Osterstraße in einen Club gerufen. Dort hatte ein 19-jähriger Mann aus Hinte randaliert, gegen eine Tür getreten und diese versucht, zu beschädigen. Noch während der Sachverhaltsaufnahme rannte der Mann plötzlich hektisch durch die Straße, wohl auch, um sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er wurde von einer Funkstreife verfolgt, schließlich eingeholt, zur Dienststelle verbracht und dort dem Gewahrsam zugeführt. Währenddessen befand sich eine andere Streifenbesatzung noch in dem Club bei der Aufnahme der versuchten Sachbeschädigung. Dabei wurde den Beamten mitgeteilt, dass der junge Mann zuvor Streit mit einer dortigen Angestellten hatte, diese dabei körperlich angriff und leicht im Schulterbereich verletzte. Gleich darauf zog er ein kleines Messer, bedrohte damit die 47-jährige Frau und forderte die Herausgabe ihrer Handtasche. Die Bedrohte konnte sich jedoch mit einem Raumduftspray wehren und in Sicherheit bringen. Weiterhin wurde von einer 52-jährigen Angestellten berichtet, dass der junge Mann bereits gegen 00.00 Uhr in dem Club gewesen sei, sie mit einer zerbrochenen Flasche, die er ihr an den Hals hielt, bedrohte und die Herausgabe ihrer Handtasche verlangte. Diese habe sie ihm auch gegeben, worauf er von ihr abließ. Sie selbst wurde leicht im Gesicht verletzt. Gegen den Täter wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Rhauderfehn - Unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 04:00 Uhr die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Rhauderwieke beschädigt. Mittels eines Steines wurde der Schaden verursacht. Die Täter haben sich im Anschluß in unbekannte Richtung entfernt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Leer - Um kurz nach 20:30 Uhr hat eine unbekannte Person am Samstag gegen die Eingangstür eines Uhrengeschäftes in der Rathausstr. getreten, so dass ein Alarm ausgelöst wurde. Durch die Gewalt entstand ein Schaden in zurzeit unbekannter Höhe im Tür-/Türrahmenbereich. Der Täter hat sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt.

Emden - Gegen 03:30 Uhr randalierte am Sonntag ein 29-jähriger Mann in der Klunderburgstraße an der Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses und zerschlug dabei deren Verglasung. Er wurde anschließend des Ortes verwiesen, kam jedoch mehrfach zurück, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am Samstag erschienen gegen 12:00 Uhr zwei Männer vor der Wohnung eines 24-Jährigen in der Dollartstraße. Sie betraten gegen den Willen des Wohnungsinhabers dessen Räumlichkeiten und schlugen ihn unverzüglich zu Boden. Sie traten und schlugen noch weiter auf ihn ein, bis sie schließlich flüchteten. Das Opfer, das sich den Angriff nicht erklären konnte, trug erhebliche Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht. Während die Personalien eines 18-jährigen Täters bekannt sind wird bzgl. des zweiten noch ermittelt.

Trunkenheitsfahrt

Leer - Gegen 23:30 Uhr haben Beamte am Samstag in der Ubbo-Emmius-Str. einen Pkw VW kontrolliert und es wurde festgestellt, dass die 29-jährige Fahrzeugführerin zuvor Alkohol zu sich genommen hat. Eine Überprüfung bei der Leeranerin ergab ein Ergebnis von 1,22 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteln

Leer - Gegen 21:00 Uhr wurde am Samstag durch die Beamten ein 22-jähriger aus Moormerland kontrolliert, der mit seinem VW unterwegs war. Ein Test reagierte positiv auf THC, so dass eine Blutentnahme durchgeführt, Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Emden - Am Sonntag sollte in der Straße Lookvenne gegen 03:00 Uhr der Fahrer eines Audi kontrolliert werden. Noch bevor das Fahrzeug angehalten werden konnte wurde es auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes gefahren. Der 54-jährige Fahrer verließ fluchtartig den PKW, konnte aber wenige Meter entfernt angetroffen werden. Er wurde zurück zu dem Fahrzeug geleitet, in dem es deutlich nach Alkohol und Betäubungsmittel roch. Als er zwecks Alkoholtest zum Streifenwagen geführt wurde, ließ der Fahrer zwei kleine Päckchen fallen und trat diese unter den Wagen. Ein weiteres Päckchen hielt er in der Hand. Folglich wurde mit ihm ein freiwilliger Atemalkohol- und ein Drogenvortest durchgeführt. Ergebnis des Atemalkoholtests: 0,29 Promille. Der Drogentest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Anschließend wurde der Mann zur Dienststelle verbracht und dort eine Blutprobe entnommen. Die drei Päckchen enthielten je eine Konsumeinheit Betäubungsmittel. Sie wurden sichergestellt. Ebenso wurde ein in seinem Fahrzeug aufgefundenes Tütchen mit einer weiteren Konsumeinheit Drogen einbehalten. Der Mann wurde für die Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und deren unerlaubten Besitz angezeigt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Emden - Am Samstag, 09:35 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Emden mit seinem PKW VW die Auricher Straße stadtauswärts. Als ein vor ihm fahrender 69-jähriger ebenfalls aus Emden stammender Mann mit seinem PKW Opel vor einer rotlichtzeigenden Ampel anhalten musste, fuhr der 27-jährige auf den Opel auf. Der Fahrer des VW verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell