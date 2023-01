Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 07.01.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Trunkenheitsfahrt ++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Hausfriedensbruch mit Körperverletzung ++

Widerstand gegen Polizeibeamte

Weener - Während der Streifenfahrt sahen Beamte gegen 02:00 Uhr am Samstag in der Poststr., wie eine Frau durch einen Mann geschlagen wurde. Als der Beschuldigte die Beamten erblickte, versuchte er zunächst, zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch eingeholt und festgenommen werden. Hierbei leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand gegen die Beamten und beleidigte diese fortlaufend. Bei der anschließend durchgeführten Sachverhaltsaufnahme kam heraus, dass es sich bei dem 38-jährigen Beschuldigten aus Weener um den Ex-Partner des 35-jährigen Opfers handelt. Der Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss und hatte einen Wert von 1,73 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen und es werden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Verletzt wurde keine am Widerstand beteiligte Person.

Trunkenheitsfahrt

Westoverledingen - Gegen 02:00 Uhr haben Beamte einen VW in der Carl-Benz-Str. kontrolliert und bei dem 24-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Promillegehalt von 1,23. Dem Beschuldigten aus Nortmoor wurde Blut entnommen und der Führerschein einbehalten.

Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden - Am Freitag, 06.01.2023, wurde um kurz nach 21:00 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Auricher Straße festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer eines PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem hatte er im Handschuhfach des Fahrzeuges noch eine Tüte mit einer geringen Menge Drogen deponiert. Gegen 21:30 Uhr wurde durch weitere Beamte ein 21-jähriger Emder in der Theodor-Storm-Str. als Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Auch er hatte Betäubungsmittel eingenommen und war trotzdem gefahren. In seiner Geldbörse trug er eine geringe Menge Drogen bei sich. Beiden Männern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihre Drogen wurden sichergestellt und es wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hausfriedensbruch mit Körperverletzung

Emden - Am Freitag, 06.01.2023, begab sich ein 36-jähriger Mann um kurz nach 11:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Dodo-Wiltvang-Straße und schraubte von der Wohnungstür eines 56-jährigen den Türknauf ab. Als der Wohnungsinhaber die Geräusche an der Tür hörte öffnete er diese und wurde sofort von dem ihm Unbekannten geschlagen und umgeworfen. Der Täter begab sich in die Wohnung und der Geschlagene schloss sich im Badezimmer ein. Von dort konnte er über eine Bekannte die Polizei informieren. Die Beamten trafen im Wohnzimmer auf den Angreifer, der nicht ansprechbar in einem Sessel saß und augenscheinlich unter dem Einfluss verschiedener Medikamente stand. Er wurde dem Krankenhaus zugeführt. Das Opfer trug leicht blutende Wunden und Hämatome im Gesicht davon. Er konnte sich die Tat nicht erklären und zeigte den Täter an.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

