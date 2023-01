POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.01.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.01.2023

PI Leer/Emden (ots)

++95-Jährigen bestohlen++Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs++

Emden - 95-Jährigen bestohlen

Ein 95-Jähriger ist gestern Nachmittag in Emden von zwei unbekannten Frauen auf der Straße "Hinter dem Rahmen" bestohlen worden. Der Emder war gegen 15 Uhr bis 15:30 Uhr mit seinem Gehwagen spazieren und wurde auf dem Vorplatz der Kunsthalle von zwei unbekannten Frauen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Eine der Frauen hielt einen Stadtplan in der Hand und bat den Mann, ihr darauf den Weg zu erklären. Als der Mann angab, ihr diesen nicht beschreiben zu können, entfernten sich beide Frauen in unbekannte Richtung. Der Emder stellte kurz darauf fest, dass seine schwarze Geldbörse aus seiner Jackentasche entwendet worden war. In dieser befand sich neben persönlicher Karten auch eine zweistellige Summe Bargeld. Die Frau, die den 95-Jährigen in ein Gespräch verwickelt hatte, soll Hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben. Sie war etwa 165 cm groß und trug dunkles, halblanges Haar. Die zweite Frau soll nicht gesprochen haben. Sie war mit einer hellen Hose bekleidet und hatte dunkelblonde, längere Haare. Beide Frauen trugen helle Gesichtsmasken. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und wenn möglich Abstand zu unbekannten Personen zu halten. Bitten Sie umstehende Personen um Hilfe, wenn Sie sich durch Fremde bedrängt fühlen und informieren Sie die Polizei. Zu dem gestrigen Vorfall bittet die Polizei in Emden Zeugen und Hinwegeber um Kontaktaufnahme.

Detern - Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs

Am 03.01.2023 wurde bei einer Verkehrskontrolle eines 19-Jährigen festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen 19:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Filsum auf der Kastanienstraße den Fahrer eines Mercedes. Im Rahmen der Kontrolle räumte der 19-jährige Fahrer ein, keinen Führerschein zu besitzen. Ebenso wurde festgestellt, dass das Auto nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht für den Mercedes ausgegeben waren. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

