Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Böschungsbrand in der Wiesenstraße

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Um 4:21 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Flächenbrand in die Wiesenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle brannten rund 200 m² Böschung an der Bahnunterführung. Das Feuer konnte mit zwei C-Rohren gelöscht werden. Die Brandbekämpfung gestaltete sich jedoch schwierig, da durch den anhaltenden Wind das Feuer immer wieder angefacht wurde.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell