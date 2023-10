Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pannen-Lkw

Meiningen (ots)

Am Freitagmittag kam es zwischen 12:00 und 16:00 Uhr in Meiningen im Bereich der Leipziger Straße Ecke Dolmarstraße zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf Grund eines technischen Defektes an der Bremsanlage konnte ein 40 Tonnen Sattelzug nicht mehr weiterfahren und musste durch spezielle Technik zu einem nahegelegenen Parkplatz abgeschleppt werden. Eingesetzte Polizeibeamte griffen unter Zuhilfenahme von Verkehrsleiteinrichtungen verkehrsregulierend in den Straßenverkehr ein. Leider vergrößerten sich die Verkehrsprobleme immer wieder, weil eine große Anzahl der Verkehrsteilnehmer scheinbar keine Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten mehr kennt, rücksichtslos in abgetrennte und abgekegelte Bereiche einfährt und konkrete Ansprachen und Anweisungen der Beamten ignoriert.

