POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Stromverteilerkasten

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag, den 09.07.2023, ereignete sich am Badesee in Heddesheim ein tödlicher Badeunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überschätzte ein 22-jähriger Mann seine schwimmerischen Fähigkeiten und ertrank wenig später in einiger Entfernung zum Ufer. Nach Angaben von Zeugen hatte sich der Mann alleine und unbeobachtet ...

