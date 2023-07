Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Radfahrer beschädigt geparkten Pkw

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einer Alkoholkonzentration von über 2 Promille verursachte ein 42-jähriger Radfahrer am Samstagabend, um 19:30 Uhr einen Unfall und beschädigte hierbei einen in der Waldstraße geparkten Opel. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad über einen Parkplatz, streifte das Kennzeichen des geparkten Opel und stürzte daraufhin auf die Motorhaube, wodurch an dem Pkw ein Sachschaden entstanden ist. Mithilfe eines Zeugen konnte der 42-Jährige die 40-jähriger Halterin des Opel ausfindig machen. Nachdem die Beteiligten die Personalien austauschten, entfernte sich der 42-Jährige daraufhin von der Örtlichkeit. Da die 40-Jährige bei dem Radfahrer jedoch eine Alkoholbeeinflussung feststellte, informierte sie die Polizei. Der 42-Jährige wurde telefonisch durch die 42-Jährige zur Rückkehr aufgefordert. Durch die hinzugezogenen Beamten des Polizeirevier Hockenheim wurde daraufhin ein Alkoholtest durchgeführt. Mit einem Wert von 2,34 Promille wurde der 42-Jährige zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht. Nach der Beendigung der Maßnahmen durfte der Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten.

