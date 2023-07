Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Bergheim: Unfall zwischen Pkw und Linienbus

Heidelberg (ots)

Am Sonntag, um 17.15 Uhr, befuhr eine 26-Jährige die Sofienstraße und beabsichtigte, den Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah sie den Linienbus, und touchierte diesen. Der Busfahrer leitete daraufhin eine Bremsung ein, wodurch sich von zehn Passagieren zwei Personen verletzten. Eine Person, die leicht am Kopf verletzt wurde, ließ sich an der Unfallörtlichkeit medizinisch vom Rettungsdienst versorgen und verließ dann die Unfallstelle selbstständig. Die zweite verletzte Person wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, um die leichte Verletzung am Bein zu versorgen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit, jedoch wies der Pkw einen Schaden im niedrigeren vierstelligen Bereich auf, der Bus wies einen Schaden im höheren vierstelligen Bereich auf. Aufgrund der Unfallaufnahme musste bis 18.15 Uhr Ersatzverkehr eingerichtet werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell