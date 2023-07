POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Lebensmittelautomat aufgebrochen und Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet

Mannheim (ots) - Am Sonntag, um 14 Uhr erstattete ein 66-Jähriger beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau Anzeige wegen Betrugs. An den Tagen zuvor hatte er eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer erhalten, welche vermeintlich von seinem Sohn stammte. Der angebliche Sohn teilte in der Nachricht mit, eine neue Handynummer zu besitzen und forderte im weiteren Verlauf des Chats den 66-Jährigen auf, mehrere ...

