Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger von einer bisher unbekannten 3-köpfigen männlichen Gruppe aus nicht bekannten Gründen zunächst im Zug provoziert. Die beiden jungen Männern waren um 03:30 Uhr mit dem Zug von Mannheim-Neckarau in Richtung Schwetzingen unterwegs, als diese durch die unbekannte Gruppe verbal provoziert wurden. Um einer möglichen Eskalation aus dem Weg zu gehen, stiegen die beiden jungen Männer am Bahnhof in Schwetzingen aus. Die unbekannte Gruppe jedoch stieg ebenfalls aus dem Zug. Am Bahnhof kam es seitens der Gruppe zu weiteren Provokationen in Richtung des 19-Jährigen und 21-Jährigen. Aus der Gruppe heraus rannte plötzlich einer der Unbekannten den beiden jungen Männern hinterher und schlug dem 21-Jährigen mehrfach gezielt in den Nacken, woraufhin seine Brille zu Boden fiel und beschädigt wurde. Die Gruppe entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

