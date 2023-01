LPI-GTH: Feuerwehr bestohlen

Eisenach (ots) - Weil er mit über 2,5 Promille noch immer Durst hatte, begab sich ein 48-Jähriger am Abend des 27.01.2023 in der Bahnhofstraße in eine Kaufhalle und stahl eine Flasche Jim Beam im Wert von circa 16 Euro. Der Mann wurde durch Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet (Bezugsnummer 0026987/2023) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

