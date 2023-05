Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ruhestörer attackiert Nachbar

Parchim (ots)

In Parchim soll ein Ruhestörer am Donnertagabend seinen Nachbarn attackiert haben, der sich über lautstarke Musik in dessen Wohnung beschwert hatte. Nach Aussagen des 46-jährigen Nachbarn habe er zunächst den 35-jährigen Ruhestörer an dessen Wohnungstür zur Rede stellen und um Ruhe bitten wollen, als dieser ihn dann unmittelbar angegriffen und geschlagen haben soll. Anschließend soll sich zwischen beiden Männern eine Schlägerei entwickelt haben, wobei beide leichte Gesichtsverletzungen erlitten. Als der Ruhestörer in weiterer Folge eine Machete aus seiner Wohnung geholt und seinem Widersacher damit gedroht haben soll, wich dieser zurück in seine Wohnung. Die durch Anwohner zwischenzeitlich informierte Polizei entdeckte in der Wohnung des 35-Jährigen neben einer Machete noch weitere Messer sowie einen verbotenen Schlagstock, ein Beil, eine Softairpistole und einen selbstgebastelten Feuerwerkskörper. Die Polizei stellte die aufgefundenen Gegenstände sicher und brachte den alkoholisierten Ruhestörer in das Polizeigewahrsam. Gegen ihn ist Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell