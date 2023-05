Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Totes Pferd auf Weide entdeckt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Vellahn (ots)

Auf einer Weide in Brahlstorf bei Vellahn ist am Donnerstag letzter Woche (04.05.2023) ein totes Pferd entdeckt worden. Augenscheinlich sind dem Pferd der Rasse "Isländer" Stich- bzw. Schnittverletzungen zugefügt worden, an deren Folgen es verendete. Nach Angaben der Pferdehalterin hat sich der Vorfall im Bereich einer Futterraufe ereignet. Dort wurde am Morgen des 04. Mai eine Blutlache entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt war das betroffene Pferd offenbar schon mehrere Stunden tot. Zwei weitere Pferde auf der mit einem Elektrozaun gesicherten Weide blieben unbeschadet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

