Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Hagenow (ots)

In Hagenow haben unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag aus einem parkenden Kleintransporter verschiedenes Werkzeug und Werkzeugkisten gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden. Wie sich herausstellte, hatten die unbekannten Täter zuvor die Heckklappe des Fahrzeuges aufgebrochen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat, die sich in der Friedrich-Heincke-Straße ereignete, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell