Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Täter machen Beute mit Betrug auf WhatsApp

Polizei warnt vor Masche

Pfungstadt (ots)

Immer wieder versuchen Kriminelle Menschen mit einer Betrugsmasche, um ihr Geld zu bringen. Dabei erhalten die Opfer eine "WhatsApp"-Nachricht von einer fremden Nummer. Die Täter geben sich als das Kind der Personen aus und sagen, dass es sich um die neue Telefonnummer handeln würde. Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld von den potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

So erhielt auch ein 70-jähriger Mann am Montagabend (1.3.) eine solche Nachricht. Die Täter haben sich in dem Chatverlauf als seine Tochter ausgegeben und forderten den Mann zu einer Geldüberweisung auf. Um seiner vermeintlichen Tochter zu helfen, überwies der 70-jährige Vater in guter Absicht das Geld. Durch die Überweisung entstand ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein finanzieller Schaden von circa 2.000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter viele weitere Personen angeschrieben haben und auch weiterhin versuchen werden, so an das Geld weiterer Menschen zu gelangen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über "WhatsApp" und andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes.

