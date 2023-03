POL-DA: Bensheim: Vermisste 74-jährige aufgefunden/Rücknahme der Fahndung

Groß-Gerau (ots) - In das Büro einer Firma "Im Neugrund", gelangten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag (02.03.) durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster. Den ungebetenen Besuchern fielen anschließend vier Laptops und ein Internetradio in die Hände. Verdächtige Wahrnehmungen nimmt das sachbearbeitende Kommissariat 42 in Groß-Gerau unter 06152/1750 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

