Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Körperverletzung in Diskothek - Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr kam es in einer Weinheimer Diskothek zu einer Körperverletzung, bei dem ein 20-Jähriger eine gebrochene Nase davontrug. Der 20-Jährige begab sich nach dem körperlichen Angriff zunächst in ein Krankenhaus um die Verletzung zu behandeln, und anschließend auf das Polizeirevier Weinheim zur Anzeigenerstattung. Dort teilte er mit, dass ein bislang unbekannter männlicher Täter ihm unvermittelt angegriffen worden zu seinhabe.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Blonde, kurze Haare - 190 cm groß - Ca. 19-20 Jahre alt

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

