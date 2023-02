Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weitere Containerbrände/Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagabend und Freitagmorgen brannten weitere Papiercontainer im Lüdenscheider Stadtgebiet. An der Hohen Steinert brannten, gegen 23:00 Uhr, drei Container. An der Börsenstraße, gegen 23:40 Uhr, ein weiterer. Da sich der Container in diesem Fall an einer Hauswand befand, wurde die Fassade durch den Brand ebenfalls leicht beschädigt. Einen weiteren Containerbrand wurde Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen, gegen 06:10 Uhr, am Reinerzer Ring gemeldet. Der Papiercontainer brannte vollständig aus. In allen drei Fällen löschte die Feuerwehr die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung. Tatzusammenhänge zu den vorangegangenen Containerbränden im Stadtgebiet werden geprüft

Eine Streifenwagenbesatzung nahm am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, am Kulturhauspark Cannabisgeruch war und beobachtete drei Personen, die sich auffällig verhielten. Noch bevor die Beamten die Personen kontrollieren konnten, rannte einer der jungen Männer davon. In der Schillerstraße wurde er durch die Beamten eingeholt und überwältigt. Bei der Festnahme fiel ihm ein Schreckschussrevolver aus dem Hosenbund. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld, verpackte Drogen und eine Feinwaage beim Tatverdächtigen. Der 18-jährige Lüdenscheider wurde vorläufig festgenommen. Die aufgefundenen Gegenstände sowie die Schreckschusswaffe wurden sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wird wegen des Anfangsverdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell