Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Betrunkener Mann (31) sorgte gestern im Hauptbahnhof Hannover mehrfach für Ärger.

Hannover (ots)

Gegen 11 Uhr geriet der Mann auf dem Bahnsteig in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn (36). Nachdem der 31-Jährige den Bahnmitarbeiter zunächst beleidigte, griff er ihn zusätzlich an und schlug auf ihn ein. Das Opfer konnte den aggressiven Polen zu Boden bringen, fixieren und alarmierte die Bundespolizei. Ein Zeuge, der dem Mitarbeiter der DB AG zur Hilfe eilen wollte, wurde durch den am Boden liegenden Mann getreten. Als eine Streife der Bundespolizei eintraf, beruhigte sich der alkoholisierte Mann noch immer nicht. Er leistete massiv Widerstand und versuchte die Beamten zu beißen. Der Mann musste gefesselt und der Wache zugeführt werden. Dort wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Auch hierbei verhielt er sich aggressiv und versuchte auch den Arzt zu beißen. Nachdem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurden, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Um 20 Uhr trat der Mann erneut im Hauptbahnhof in Erscheinung, als er einen 56-jährigen Serben aus Hannover beleidigte und mehrfach ins Gesicht schlug. Ein Bundespolizist, der gerade auf dem Weg zum Dienst war, konnte die beiden Männer trennen und forderte Unterstützung an. Auf der Wache wurden weitere Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen den 31-Jährigen eingeleitet. Als sich der Gesundheitszustand erneut verschlechterte, riefen die Beamten einen Rettungswagen, der ihn zum zweiten Mal an dem Tag ins Krankenhaus brachte.

