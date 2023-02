POL-MK: Ermittlungen nach Brand in Mehrfamilienhaus aufgenommen

Hemer (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug ein unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines An der Steinert parkenden Fiat 500 ein und entwendete aus dem Fahrzeuginnenraum ein Smartphone. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag traf es einen in der Ernst-Stenner-Straße abgestellten Toyota Avensis. Der Täter erbeutete acht Dosen eines Energy Drinks, nachdem er zwei Scheiben des Fahrzeugs eingeschlagen hatte. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in ...

