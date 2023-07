Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Badeunfall an Badesee

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 09.07.2023, ereignete sich am Badesee in Heddesheim ein tödlicher Badeunfall.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überschätzte ein 22-jähriger Mann seine schwimmerischen Fähigkeiten und ertrank wenig später in einiger Entfernung zum Ufer.

Nach Angaben von Zeugen hatte sich der Mann alleine und unbeobachtet in den See begeben. Gegen 17.00 Uhr sei er Badegästen, deutlich vom Ufer entfernt, durch hektische Armbewegungen aufgefallen, die sofort den Schwimmmeister alarmierten. Der Mann konnte, im Rahmen des umgehend eingeleiteten Rettungseinsatzes, kurze Zeit später durch einen Rettungstaucher geborgen werden. Sofortige Reanimationsmaßnahmen des Notarztes und Rettungsdienstes blieben aber leider ohne Erfolg.

An dem Rettungseinsatz waren Kräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und Rettungsdienste beteiligt.

