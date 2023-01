POL-MK: Anhänger-Reifen und -Plane zerstochen

Iserlohn (ots) - Die Polizei hat am Dienstag dank aufmerksamer Zeugen einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher erwischt. Gegen 20.30 Uhr beobachteten Zeugen an der Schlesischen Straße einen Mann, der an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Sie sprachen ihn an, worauf er selbstbewusst erklärte, es sei seine Wohnung und er habe den ...

mehr