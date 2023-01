Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufmerksame Zeugen verhindern Einbruch/ Brandfleck auf Pkw-Motorhaube

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat am Dienstag dank aufmerksamer Zeugen einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher erwischt. Gegen 20.30 Uhr beobachteten Zeugen an der Schlesischen Straße einen Mann, der an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Sie sprachen ihn an, worauf er selbstbewusst erklärte, es sei seine Wohnung und er habe den Schlüssel vergessen. Als die Zeugen ankündigten, trotzdem die Polizei anzurufen, ging er weg. Die Zeugen lieferten der Polizei eine Beschreibung, die zu einem Mann passte, den die Polizeibeamten gerade auf der Anfahrt gesehen hatten. Dort wühlte er mit einer Stirnlampe im Sperrmüll. Sofort auf Ansprache riss er die Arme hoch. Bei seiner Durchsuchung kamen mehrere Messer und eine Geflügelschere zum Vorschein. Er wurde zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Es handelt sich um einen 48-jährigen Lüdenscheider. Am Tatort hatte der Einbrecher diverse Hebelmarken und das mutmaßliche Tatwerkzeug hinterlassen. Das wurde sichergestellt. Einen weiteren versuchten Einbruch in eine Wohnung gab es zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, am Kuhloweg. Dort wurde versucht, eine Terrassentür aufzubrechen.

An der Walter-Jost-Straße wurde vermutlich zwischen Samstagabend und Montagnachmittag ein Seat Altea vermutlich durch Silvesterfeuerwerk beschädigt. Am Montagnachmittag entdeckte die Halterin einen großen Brandfleck auf der Motorhaube. Er sieht so aus, als wäre auf der Haube ein Böller explodiert. Der Schaden liegt bei mindestens 500 Euro. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell