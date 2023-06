Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brennendes KFZ in Werkstatt

Kiel (ots)

Am 27.06.2023 um 11:56 Uhr meldeten mehrere Anrufende der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein brennendes KFZ in einer Werkstatt in der Werftstraße in Kiel. Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten eine starke Rauchentwicklung sowie die Meldung der Anrufenden. Bei Eintreffen war das Feuer bereits auf die Werkstatt übergegriffen. Zudem konnten von außen explosionsartige Geräusche wahrgenommen werden. Auf Grund des Lagebildes nahmen die Kräfte der Ostfeuerwache einen umfassenden Löschangriff über mehrere Löschrohre und die Drehleiter vor. Unterstützt wurden sie dabei zur Brandbekämpfung und Erkundung von einem Löschfahrzeug der Hauptfeuerwache und der FF Elmschenhagen. Der Einsatz war nach ca. 90 Minuten beendet, die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Insgesamt waren ca. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz, verletzt wurde niemand.

